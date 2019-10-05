Из-за ДТП с участием "скорой" в Харькове открыли производство
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. Из-за ДТП в Харькове, во время которого автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой, открыто уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Харьковской области.
"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - указали в полиции.
Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в Харькове автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой.