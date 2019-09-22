Через ДТП з дев’ятьма загиблими відкрили кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. За фактом ДТП в Одеській області, у якій загинули 9 людей, відкрили кримінальне провадження. А водія фури, за участі якої сталася аварія, затримали. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в поліції, водія фури, за участі якої сталася ДТП, затримали у порядку статті 208 КПК.
"У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Після надання йому медичної допомоги, він був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додали в поліції.
Нагадаємо, йдеться про ДТП, яка сталася 21 вересня між селами Нова Долина та Прилиманським. Сталося зіткнення переповненої людьми маршрутки і вантажівки. У результаті зіткнення загинули дев’ятеро людей, чотирьох постраждалих госпіталізували.