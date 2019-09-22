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Через ДТП з дев’ятьма загиблими відкрили кримінальне провадження

Через ДТП з дев’ятьма загиблими відкрили кримінальне провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. За фактом ДТП в Одеській області, у якій загинули 9 людей, відкрили кримінальне провадження. А водія фури, за участі якої сталася аварія, затримали. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.

"Подію кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в поліції, водія фури, за участі якої сталася ДТП, затримали у порядку статті 208 КПК.

"У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури. Після надання йому медичної допомоги, він був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - додали в поліції.

Нагадаємо, йдеться про ДТП, яка сталася 21 вересня між селами Нова Долина та Прилиманським. Сталося зіткнення переповненої людьми маршрутки і вантажівки. У результаті зіткнення загинули дев’ятеро людей, чотирьох постраждалих госпіталізували.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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