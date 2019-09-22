Из-за ДТП с девятью погибшими открыли уголовное производство

"Происшествие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, водитель фуры с участием которого произошло ДТП, задержали в порядке статьи 208 УПК.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, речь идет о ДТП, которая произошла 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское. Произошло столкновение переполненной людьми маршрутки и грузовика. В результате столкновения погибли девять человек, четырех пострадавших госпитализировали.