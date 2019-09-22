Из-за ДТП с девятью погибшими открыли уголовное производство

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 47094 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109477 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101372 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108590 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118874 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147888 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148375 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 186910 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Из-за ДТП с девятью погибшими открыли уголовное производство

Из-за ДТП с девятью погибшими открыли уголовное производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. По факту ДТП в Одесской области, в которой погибли 9 человек, открыли уголовное производство. А водителя фуры, при участии которой произошла авария, задержали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Происшествие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, водитель фуры с участием которого произошло ДТП, задержали в порядке статьи 208 УПК.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - добавили в полиции.

Напомним, речь идет о ДТП, которая произошла 21 сентября между селами Новая Долина и Прилиманское. Произошло столкновение переполненной людьми маршрутки и грузовика. В результате столкновения погибли девять человек, четырех пострадавших госпитализировали.

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