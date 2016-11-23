Через ДТП в Києві загинув школяр

Від завданого удару шестикласник відлетів на 40 метрів. Зазначається, що смерть наступила миттєво. Крім того, речі хлопчика в результаті зіткнення були розкидані протягом 50 метрів.

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Наразі на місці працює оперативно-слідча група та експерт.