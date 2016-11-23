Из-за ДТП в Киеве погиб школьник

От нанесенного удара шестиклассник улетел на 40 метров. Отмечается, что смерть наступила мгновенно. Кроме того, вещи мальчика в результате столкновения были разбросаны в течение 50 метров.

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Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа и эксперт.