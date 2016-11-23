Из-за ДТП в Киеве погиб школьник
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Произошло смертельное ДТП в Киеве на ул. Бажана. Автомобиль Рейндж Ровер в левом ряду насмерть сбил ребенка-нарушителя, который пытался в непредназначенном месте перебежать дорогу, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
От нанесенного удара шестиклассник улетел на 40 метров. Отмечается, что смерть наступила мгновенно. Кроме того, вещи мальчика в результате столкновения были разбросаны в течение 50 метров.
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Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа и эксперт.