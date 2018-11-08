Через бойові дії на Донбасі зазнав поранення український військовий

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Протягом сьогоднішньої доби на Донбасі було здійснено сім обстрілів позицій Об’єднаних сил, в результаті чого зазнав поранення один український військовий. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил у Facebook, передає УНН.

“Сьогодні, 8 листопада, російські окупаційні війська 7 разів обстріляли оборонні укріплення Об’єднаних сил. Одного разу фіксувалося застосування озброєння, забороненого Мінськими домовленостями... У ході бойових дій один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил був поранений”, — розповіли у штабі.

Як зазначили у прес-центрі штабу, бойовики прицільно били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

“Найбільшу вогневу активність противника зафіксовано на Луганському напрямку. Тут, біля Кримського, окупаційні війська, окрім вищеперерахованої зброї, застосували і міномети калібру 82 мм”, — уточнили у прес-центрі.

Крім того, як зазначається, обстріли загарбників фіксувалися у районах населених пунктів Красногорівка, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль та Широкине.

Як повідомляв УНН, вчора внаслідок 19 прицільних обстрілів позицій українських військових на Донбасі отримали поранення троє бійців.

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