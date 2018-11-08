Из-за боевых действий на Донбассе получил ранение украинский военный
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В течение суток на Донбассе было осуществлено семь обстрелов позиций Объединенных сил, в результате чего получил ранение один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил в Facebook, передает УНН.
"Сегодня, 8 ноября, российские оккупационные войска 7 раз обстреляли оборонительные укрепления Объединенных сил. Однажды фиксировалось применение вооружения, запрещенного минскими договоренностям ... В ходе боевых действий один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен", - рассказали в штабе.
Как отметили в пресс-центре штаба, боевики прицельно били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Наибольшую огневую активность противника зафиксировано на Луганском направлении. Здесь, у Крымского, оккупационные войска, кроме вышеперечисленного оружия, применили и минометы калибра 82 мм", - уточнили в пресс-центре.
Кроме того, как отмечается, обстрелы захватчиков фиксировались в районах населенных пунктов Красногоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь и Широкино.
Как сообщал УНН, вчера в результате 19 прицельных обстрелов позиций украинских военных на Донбассе получили ранения трое бойцов.