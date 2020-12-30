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Через борги у Білій Церкві з 1 січня наступного року під загрозою опалення міста

Київ • УНН

 • 53956 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. ПрАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” поставила під загрозу теплопостачання у Білій Церкві (Київської області) у новому році, передає УНН з посиланням на повідомлення НАК “Нафтогаз”.

Через борги у Білій Церкві з 1 січня наступного року під загрозою опалення міста

ПрАТ “Білоцерківська Теплоелектроцентраль” (Київська область) різко збільшило борги за газ та поставило під загрозу постачання тепла та гарячої води мешканцям Білої Церкви вже у січні 2021 року. Загальна заборгованість підприємства сягає майже 0,6 млрд грн. Мінімальний платіж для забезпечення безперебійного газопостачання у січні — 163 млн гривень.

“БілТЕЦ не виконує жодної з вимог щодо розрахунків для отримання природного газу. У жовтні та листопаді 2020 року підприємство взагалі не платило за газ. Це свідчить, що обов’язкові для ТЕЦ за законодавством України поточні рахунки із спеціальним режимом використання не працюють. Рівень розрахунків ТЕЦ є недостатнім відповідно до вимог Уряду України згідно із Положенням про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867. Компанія не має жодних правових підстав для постачання природного газу Білоцерківській ТЕЦ у січні 2021 року”, — вказано у повідомленні “Нафтогазу”.

У разі відсутності оплати Білоцерківська ТЕЦ має самостійно припинити газоспоживання з 7 години 1 січня 2021 року. Якщо підприємство не виконає цю вимогу, транспортування та розподіл природного газу можуть бути припинені у встановленому законодавством порядку із залученням відповідних операторів газотранспортної системи та газорозподільних мереж.

“Нафтогаз вжив усіх можливих заходів для уникнення загрозливої ситуації, що склалася у місті Біла Церква внаслідок грубого порушення ПрАТ „Білоцерківська теплоелектроцентраль“ вимог чинного законодавства та умов укладених з компанією договорів постачання природного газу. Ми закликаємо власників підприємства та новообрану місцеву владу негайно втрутитися у ситуацію, що може зіпсувати новорічні свята десяткам тисяч мешканців міста. Сподіваюся, що вирішити проблему допоможе урядовий антикризовий штаб, що вже розпочав роботу”, — наголосив перший заступник голови правління Групи Нафтогаз Сергій Перелома.

Нагадаємо, що станом на початок листопада цього року в 11 населених пунктах через критичні борги досі повністю чи частково заблоковано старт опалювального сезону.

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