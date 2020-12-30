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Из-за долгов в Белой Церкви с 1 января следующего года под угрозой отопления города

Киев • УНН

 • 53955 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. ЧАО “Белоцерковская Теплоэлектроцентраль” поставило под угрозу теплоснабжение в Белой Церкви (Киевской области) в новом году, передает УНН со ссылкой на сообщение НАК “Нафтогаз”.

Из-за долгов в Белой Церкви с 1 января следующего года под угрозой отопления города

ЧАО “Белоцерковская Теплоэлектроцентраль” (Киевская область) резко увеличило долги за газ и поставило под угрозу поставки тепла и горячей воды жителям Белой Церкви уже в январе 2021 года. Общая задолженность предприятия достигает почти 0,6 млрд грн. Минимальный платеж для обеспечения бесперебойного газоснабжения в январе — 163 млн гривен.

“БелТЭЦ не выполняет ни одного из требований по расчетам для получения природного газа. В октябре и ноябре 2020 года предприятие вообще не платило за газ. Это свидетельствует, что обязательные для ТЭЦ по законодательству Украины текущие счета со специальным режимом использования не работают. Уровень расчетов ТЭЦ недостаточен в соответствии с требованиями Правительства Украины согласно Положению о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 № 867. Компания не имеет никаких правовых оснований для поставок природного газа Белоцерковской ТЭЦ в январе 2021 года”, — указано в сообщении “Нафтогаза”.

В случае отсутствия оплаты Белоцерковская ТЭЦ должна самостоятельно прекратить газопотребления с 7 часов 1 января 2021 года. Если предприятие не выполнит это требование, транспортировка и распределение природного газа может быть прекращена в установленном законодательством порядке с привлечением соответствующих операторов газотранспортной системы и газораспределительных сетей.

“Нафтогаз принял все возможные меры для предотвращения угрожающей ситуации, сложившейся в городе Белая Церковь в результате грубого нарушения ЗАО „Белоцерковская теплоэлектроцентраль“ требований действующего законодательства и условий заключенных с компанией договоров поставки природного газа. Мы призываем владельцев предприятия и новоизбранные местные власти немедленно вмешаться в ситуацию, которая может испортить новогодние праздники десяткам тысяч жителей города. Надеюсь, что решить проблему поможет правительственный антикризисный штаб, который уже начал работу”, — отметил первый заместитель председателя правления Группы Нафтогаз Сергей Перелома.

Напомним, что по состоянию на начало ноября этого года в 11 населенных пунктах из-за критических долги до сих пор полностью или частично заблокирован старт отопительного сезона.

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