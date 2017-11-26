Через авіаудар у Сирії загинуло щонайменше 57 осіб

Війська сирійського президента Башара Асада разом з російськими союзниками атакували сирійські території, що зараз перебувають під контролем терористичного угрупування "Ісламська держава" та повстанців.

"Військові літаки (імовірно, російські) здійснили авіанальоти на населений пункт Аль-Шафа, на сході провінції Дейр-ез-Зор, унаслідок чого загинуло 34 людини, серед яких 15 дітей. Нагадаємо, що цього місяця урядові війська разом із союзними угрупуваннями поновили контроль над ключовим містом Абу-Камаль у багатій на нафту провінції Дейр-ез-Зор," - йдеться в повідомленні.

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У той самий час, 26 листопада, урядові війська Асада здійснили також атаку на території, контрольовані сирійськими повстанцями неподалік столиці Дамаска. Внаслідок цієї атаки загинуло 23 особи, зокрема четверо дітей.