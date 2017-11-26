Из-за авиаудара в Сирии погибли не менее 57 человек

Войска сирийского президента Башара Асада вместе с российскими союзниками атаковали сирийские территории, которые сейчас находятся под контролем террористической группировки "Исламское государство" и повстанцев.

"Военные самолеты (вероятно, российские) осуществили авианалеты на населенный пункт Аль-шкаф, на востоке провинции Дейр-эз-Зор, в результате чего погибли 34 человека, среди которых 15 детей. Напомним, что в этом месяце правительственные войска вместе с союзными группировками возобновили контроль над ключевым городом Абу-Камаль в богатой нефтью провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.

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В то же время, 26 ноября, правительственные войска Асада совершили также атаку на территории, контролируемые сирийскими повстанцами недалеко от столицы Дамаска. В результате этой атаки погибли 23 человека, в том числе четверо детей.