Через авіаудар по мечеті в Сирії загинули 42 людини
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В результаті авіаудару невпізнаних військових літаків на мечеть в селі Аль-Джина в околицях сирійського Алеппо загинули щонайменше 42 людини і ще декілька десятків отримали поранення, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначають, що авіаналіт стався в той момент, коли місцеві жителі зібралися в мечеті для вечірньої молитви.
Сирійське село Аль-Джина знаходиться на північний захід від Алеппо, на територіях, контрольованих протистоянь урядовим силам Башара Асада і повстанцями. У цьому районі авіаудари наносили і американські літаки, й літаки Сирії і Росії.
Також повідомляють, що кількість жертв може зрости.
Нагадаємо, у квітні 2016 року в Алеппо під час обстрілу бойовиками угруповання “Ліва Фурсан аль-Хак” мечеті Маляхоні у кварталі Баб аль-Фарадж загинули 15 осіб.