Через авиаудар по мечети в Сирии погибли 42 человека

Отмечают, что авианалет произошел в тот момент, когда местные жители собрались в мечети для вечерней молитвы.

Сирийское село Аль-Джина находится на северо-запад от Алеппо, на территориях, контролируемых противостояний правительственным силам Башара Асада и повстанцами. В этом районе авиаудары наносили и американские самолеты, и самолеты Сирии и России.

Также сообщается, что число жертв может возрасти.

Напомним, в апреле 2016 года в Алеппо во время обстрела боевиками группировки "Лива Фурсан аль-Хак" мечети Маляхони в квартале Баб аль-Фарадж погибли 15 человек.