Через авиаудар по мечети в Сирии погибли 42 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В результате авиаудара неопознанных военных самолетов на мечеть в деревне Аль-Джина в окрестностях сирийского Алеппо погибли по меньшей мере 42 человека и еще несколько десятков получили ранения, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечают, что авианалет произошел в тот момент, когда местные жители собрались в мечети для вечерней молитвы.
Сирийское село Аль-Джина находится на северо-запад от Алеппо, на территориях, контролируемых противостояний правительственным силам Башара Асада и повстанцами. В этом районе авиаудары наносили и американские самолеты, и самолеты Сирии и России.
Также сообщается, что число жертв может возрасти.
Напомним, в апреле 2016 года в Алеппо во время обстрела боевиками группировки "Лива Фурсан аль-Хак" мечети Маляхони в квартале Баб аль-Фарадж погибли 15 человек.