Через авіаційні обстріли в Ізюмі розпочали кримінальні провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Офіс генерального прокурора на своїй сторінці у Telegram повідомили, що за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. Про це інформує УНН.
Деталі
За даними слідства, 3 березня 2022 року внаслідок авіаційного обстрілу збройними силами РФ з невстановленої зброї пошкоджено будинки по вул. Українська та вул. Пролетарська в м. Ізюм. Загинуло 8 мирних мешканців, серед яких 1 дитина.
Крім того, пошкоджено будинки по вул. Соборній, Донця Захаржевського, Героїв Чорнобильців, Старопоштовій та будівлю Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.
Також зруйновано будівлю загальноосвітньої школи в с. Гороховатка Ізюмського району Харківської області.
Додамо
Відео наслідків ворожого бомбардування Ізюма на Харківщині показав радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.