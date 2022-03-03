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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Через авіаційні обстріли в Ізюмі розпочали кримінальні провадження

Через авіаційні обстріли в Ізюмі розпочали кримінальні провадження

Київ • УНН

 • 510774 перегляди

КИЇВ. 4 березня. УНН. Офіс генерального прокурора на своїй сторінці у Telegram повідомили, що за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни. Про це інформує УНН.

Деталі

За даними слідства, 3 березня 2022 року внаслідок авіаційного обстрілу збройними силами РФ з невстановленої зброї пошкоджено будинки по вул. Українська та вул. Пролетарська в м. Ізюм. Загинуло 8 мирних мешканців, серед яких 1 дитина.

Крім того, пошкоджено будинки по вул. Соборній, Донця Захаржевського, Героїв Чорнобильців, Старопоштовій та будівлю Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Також зруйновано будівлю загальноосвітньої школи в с. Гороховатка Ізюмського району Харківської області.

Додамо

Відео наслідків ворожого бомбардування Ізюма на Харківщині показав радник голови МВС Антон Геращенко у Telegram.

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