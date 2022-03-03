Из-за авиационных обстрелов в Изюме начали уголовные производства

Детали

По данным следствия, 3 марта 2022 года в результате авиационного обстрела вооруженными силами РФ из неустановленного оружия повреждены дома по ул. Украинская и ул. Пролетарская в г. Изюм. Погибло 8 мирных жителей, среди которых 1 ребенок.

Кроме того, повреждены дома по ул. Соборной, Донца Захаржевского, Героев Чернобыльцев, Старопочтовой и здание Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.

Также разрушено здание общеобразовательной школы в с. Гороховатка Изюмского района Харьковской области.

Добавим

Видео последствий бомбардировки вражеского Изюма на Харьковщине показал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.