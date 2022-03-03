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19:03 • 70034 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 115697 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 110567 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105317 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 88984 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 90209 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Из-за авиационных обстрелов в Изюме начали уголовные производства

Из-за авиационных обстрелов в Изюме начали уголовные производства

Киев • УНН

 • 510773 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Офис генерального прокурора на своей странице в Telegram сообщили, что за процессуального руководства Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области начато уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны. Об этом информирует УНН.

Детали

По данным следствия, 3 марта 2022 года в результате авиационного обстрела вооруженными силами РФ из неустановленного оружия повреждены дома по ул. Украинская и ул. Пролетарская в г. Изюм. Погибло 8 мирных жителей, среди которых 1 ребенок.

Кроме того, повреждены дома по ул. Соборной, Донца Захаржевского, Героев Чернобыльцев, Старопочтовой и здание Изюмского районного управления полиции ГУНП в Харьковской области.

Также разрушено здание общеобразовательной школы в с. Гороховатка Изюмского района Харьковской области.

Добавим

Видео последствий бомбардировки вражеского Изюма на Харьковщине показал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

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