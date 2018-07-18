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Через аварію судна біля берегів Північного Кіпру загинули вже 19 мігрантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Дев'ятнадцять людей загинули біля берегів Турецької Республіки Північного Кіпру, де тонув човен з мігрантами. Про це в середу повідомила турецька берегова охорона, передає УНН.

"Під час пошуково-рятувальної операції, проведеної біля берегів Турецької Республіки Північного Кіпру, 103 незаконних мігрантів були врятовані, знайдені тіла ще 19 нелегальних мігрантів", - повідомили в береговій охороні.

Зазначено, що триває пошук 25 нелегальних мігрантів, які зникли безвісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що човен з 160 мігрантами на борту затонув біля берегів Турецької Республіки Північного Кіпру.

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