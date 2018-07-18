Через аварію судна біля берегів Північного Кіпру загинули вже 19 мігрантів

"Під час пошуково-рятувальної операції, проведеної біля берегів Турецької Республіки Північного Кіпру, 103 незаконних мігрантів були врятовані, знайдені тіла ще 19 нелегальних мігрантів", - повідомили в береговій охороні.

Зазначено, що триває пошук 25 нелегальних мігрантів, які зникли безвісти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що човен з 160 мігрантами на борту затонув біля берегів Турецької Республіки Північного Кіпру.