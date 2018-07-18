Через аварію судна біля берегів Північного Кіпру загинули вже 19 мігрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Дев'ятнадцять людей загинули біля берегів Турецької Республіки Північного Кіпру, де тонув човен з мігрантами. Про це в середу повідомила турецька берегова охорона, передає УНН.
"Під час пошуково-рятувальної операції, проведеної біля берегів Турецької Республіки Північного Кіпру, 103 незаконних мігрантів були врятовані, знайдені тіла ще 19 нелегальних мігрантів", - повідомили в береговій охороні.
Зазначено, що триває пошук 25 нелегальних мігрантів, які зникли безвісти.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що човен з 160 мігрантами на борту затонув біля берегів Турецької Республіки Північного Кіпру.