Из-за крушения судна у берегов Северного Кипра погибли уже 19 мигрантов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Девятнадцать человек погибли у берегов Турецкой Республики Северного Кипра, где тонула лодка с мигрантами. Об этом в среду сообщила турецкая береговая охрана, передает УНН.
"Во время поисково-спасательной операции, проведенной у берегов Турецкой Республики Северного Кипра, 103 незаконных мигрантов были спасены, найдены тела еще 19 нелегальных мигрантов", - сообщили в береговой охране.
Указано, что продолжается поиск 25 нелегальных мигрантов, которые пропали без вести.
Напомним, ранее сообщалось, что лодка с 160 мигрантами на борту затонула у берегов Турецкой Республики Северного Кипра.