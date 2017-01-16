Через аварію літака в Киргизії загинуло троє членів екіпажу і місцеві жителі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Три члени екіпажу і кілька мешканців дачного селища загинули під час аварії вантажного Boeing 747, ще один член екіпажу вижив, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
Про таке повідомив начальник центру управління кризовими ситуаціями МНС республіки Мухаммед Сваров.
Вантажний Boeing 747 компанії Turkish Airlines рейсом Гонконг — Бішкек впав поблизу аеропорту киргизької столиці вранці в понеділок, Аварія сталася в 03.31 за Києвом. За даними МНС Киргизії, літак звалився в районі дачного селища в околицях аеропорту. В результаті падіння загорілися два будинки.
“За попередніми даними, загинули три члени екіпажу, один вижив, його відвезла швидка допомога,” — сказав М.Сваров.
За його даними, при падінні літака загинули також кілька людей, які перебували в житлових будинках дачного селища Дача-Суу, на які впав літак. Точна кількість жителів уточнюється.
За даними киргизьких ЗМІ, в двох будинках жили сім’ї з дев’яти осіб.
За повідомленням Reuters рятувальники витягли з-під уламків літака тіла пілота і 15 місцевих жителів.