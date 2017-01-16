Из-за аварии самолета в Киргизии погибли три члена экипажа и местные жители
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Три члена экипажа и несколько жителей дачного поселка погибли при крушении грузового Boeing 747, еще один член экипажа выжил, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
О таком сообщил начальник центра управления кризисными ситуациями МЧС республики Мухаммед Сваров.
Грузовой Boeing 747 компании Turkish Airlines рейсом Гонконг - Бишкек упал вблизи аэропорта киргизской столицы утром в понедельник, Авария произошла в 03.31 по Киеву. По данным МЧС Киргизии, самолет рухнул в районе дачного поселка в окрестностях аэропорта. В результате падения загорелись два дома.
"По предварительным данным, погибли три члена экипажа, один выжил, его увезла скорая помощь", - сказал М.Сваров.
По его данным, при падении самолета погибли также несколько человек, которые находились в жилых домах дачного поселка Дача-Суу, на которые упал самолет. Точное количество жителей уточняется.
По данным киргизских СМИ, в двух домах жили семьи из девяти человек.
По сообщению Reuters, спасатели извлекли из-под обломков самолета тела пилота и 15 местных жителей.