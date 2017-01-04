Через аварію літака в Арізоні загинули четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Рятувальники виявили тіла чотирьох людей в гористій місцевості американського штату Арізона, які загинули в результаті аварії одномоторного літака, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Відзначається, що про зникнення літака стало відомо в понеділок, 2 січня.
Зазначається, що в літаку знаходилися двоє дорослих і двоє дівчаток підліткового віку. Всі вони загинули в результаті аварії. Їх імена не розголошуються.
Рятувальникам вдалося знайти місце падіння літака за допомогою сигналу мобільного телефону. Як повідомив шериф округу Хіла, штат Арізона, підйом до місця аварії був вкрай важким через скелясту місцевість.
Як повідомляв УНН, у США розшукують зниклий з радарів невеликий літак.