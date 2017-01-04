Из-за аварии самолета в Аризоне погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Спасатели обнаружили тела четырех человек в гористой местности американского штата Аризона, погибших в результате аварии одномоторного самолета, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что об исчезновении самолета стало известно в понедельник, 2 января.
Отмечается, что в самолете находились двое взрослых и двое девочек подросткового возраста. Все они погибли в результате аварии. Их имена не разглашаются.
Спасателям удалось найти место падения самолета с помощью сигнала мобильного телефона. Как сообщил шериф округа Хилла, штат Аризона, подъем к месту аварии был крайне тяжелым через скалистую местность.
Как сообщал УНН, в США разыскивают пропавший с радаров небольшой самолет.