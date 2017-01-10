Через аварію було призупинено рух трамваїв у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Зранку у Києві на годину було призупинено рух швидкісних трамваїв № 1 та № 3, що курсують на лінії між Борщагівкою та Центральним залізничним вокзалом. Про це УНН повідомили у прес-службі “Київпастранс”.
“Наразі вони працюють. Зранку була технічна несправність трамвайного вагону № 500. Рух було відновлено, коли було відремонтовано і запущено трамвай. Він став о 8:05 і о 9:10 він поїхав”, — повідомили у прес-службі.
Крім того, у прес-службі зазначили, що у цей час було організовано додаткове автобусне сполучення, яке курсувало від Гната Юри до Старовокзальної.
Як повідомляв УНН, чоловік в Києві потрапив під потяг, який протягнув його 30 метрів.