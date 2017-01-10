Из-за аварии было приостановлено движение трамваев в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Утром в Киеве на час было приостановлено движение скоростных трамваев № 1 и № 3, курсирующих на линии между Борщаговкой и Центральным железнодорожным вокзалом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе "Киевпастранс".
"Сейчас они работают. Утром была техническая неисправность трамвайного вагона № 500. Движение было восстановлено, когда был отремонтирован и запущен трамвай. Он стал в 8:05 и в 9:10 он поехал", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что в это время было организовано дополнительное автобусное сообщение от Гната Юры до Старовокзальной.
Как сообщал УНН, мужчина в Киеве попал под поезд, который протянул его 30 метров.