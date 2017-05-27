Через арешт мера Кишинева ліберали заявили про вихід з коаліції у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Ліберальна партія Молдови (ЛПМ) в п'ятницю, 26 травня, заявила про вихід зі складу правлячої коаліції. Рішення партії пов'язано з арештом напередодні, 25 травня, мера Кишинева Доріна Кіртоаке, який є першим заступником голови партії і племінником лідера ЛПМ Міхая Гімпу, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Ми обговорили ситуацію, що склалася, і прийшли до висновку, що ми не можемо залишатися далі в складі коаліції. Ми виходимо з правлячого альянсу і переходимо в опозицію", - повідомив на прес-конференції в п'ятницю ввечері Міхай Гімпу.
За його словами, арешт Д.Кіртоаке є "не боротьбою з корупцією, а політичним замовленням". "Вони нібито борються з корупцією, а насправді борються з Ліберальною партією. Ця партія була антикомуністичної партією - за правду, за процвітання. Їм не подобається, що ми виступаємо за об'єднання з Румунією. Ми будемо йти вперед, щоб припинити цей безлад, злидні - це можливо тільки після об'єднання з Румунією ", - зазначив М.Гімпу.
Ліберальна партія має 11 мандатів у молдавському парламенті. Після виходу ЛПМ з правлячої коаліції в парламентській більшості залишився 41 депутат. Однак в останні місяці разом з правлячою коаліцією голосують 10 депутатів від Європейської народної групи, які раніше вийшли з Ліберально-демократичної партії.
Нагадаємо, мер Кишинева Дорін Кіртоаке затриманий в четвер офіцерами Національного антикорупційного центру.