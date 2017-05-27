Через арешт мера Кишинева ліберали заявили про вихід з коаліції у Молдові

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 27972 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 70158 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 80633 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 75886 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 104010 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 74752 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 84306 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96407 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88241 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 192157 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
71%
Популярнi новини

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки

12 квітня, 20:03 • 10165 перегляди

Паліса: Перемир'я з росією можливе, але лише короткострокове

12 квітня, 20:36 • 6346 перегляди

Ворожі війська просунулись в Курській області - DeepState

12 квітня, 20:51 • 12365 перегляди

У Херсоні загинув волонтер Олег Сальник внаслідок атаки дрона

12 квітня, 21:10 • 12628 перегляди

В ОП пропонують запровадити обов'язкову службу в армії для всіх громадян незалежно від статі

12 квітня, 21:39 • 18743 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 80633 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 192157 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 345637 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 280625 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 390123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 16082 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 14636 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 75881 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 21889 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 26922 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Через арешт мера Кишинева ліберали заявили про вихід з коаліції у Молдові

Київ • УНН

 • 8007 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН.  Ліберальна партія Молдови (ЛПМ) в п'ятницю, 26 травня, заявила про вихід зі складу правлячої коаліції. Рішення партії пов'язано з арештом напередодні, 25 травня, мера Кишинева Доріна Кіртоаке, який є першим заступником голови партії і племінником лідера ЛПМ Міхая Гімпу, повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Через арешт мера Кишинева ліберали заявили про вихід з коаліції у Молдові

"Ми обговорили ситуацію, що склалася, і прийшли до висновку, що ми не можемо залишатися далі в складі коаліції. Ми виходимо з правлячого альянсу і переходимо в опозицію", - повідомив на прес-конференції в п'ятницю ввечері Міхай Гімпу.

За його словами, арешт Д.Кіртоаке є "не боротьбою з корупцією, а політичним замовленням". "Вони нібито борються з корупцією, а насправді борються з Ліберальною партією. Ця партія була антикомуністичної партією - за правду, за процвітання. Їм не подобається, що ми виступаємо за об'єднання з Румунією. Ми будемо йти вперед, щоб припинити цей безлад, злидні - це можливо тільки після об'єднання з Румунією ", - зазначив М.Гімпу.

Ліберальна партія має 11 мандатів у молдавському парламенті. Після виходу ЛПМ з правлячої коаліції в парламентській більшості залишився 41 депутат. Однак в останні місяці разом з правлячою коаліцією голосують 10 депутатів від Європейської народної групи, які раніше вийшли з Ліберально-демократичної партії.

Нагадаємо, мер Кишинева Дорін Кіртоаке затриманий в четвер офіцерами Національного антикорупційного центру.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,614.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,609.21