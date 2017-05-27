Из-за ареста мэра Кишинева либералы заявили о выходе из коалиции в Молдове

"Мы обсудили сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что мы не можем оставаться дальше в составе коалиции. Мы уходим из правящего альянса и переходим в оппозицию", - сообщил на пресс-конференции в пятницу вечером Михай Гимпу.

По его словам, арест Д.Киртоакэ является "не борьбой с коррупцией, а политическим заказом". "Они якобы борются с коррупцией, а на самом деле борются с Либеральной партией. Эта партия была антикоммунистической партией - за правду, за процветание. Им не нравится, что мы выступаем за объединение с Румынией. Мы будем идти вперед, чтобы прекратить этот беспорядок, нищета - это возможно только после объединения с Румынией ", - отметил М.Гимпу.

Либеральная партия 11 мандатов в молдавском парламенте. После выхода ЛПМ из правящей коалиции в парламентском большинстве остался 41 депутат. Однако в последние месяцы вместе с правящей коалицией голосуют 10 депутатов от Европейской народной группы, которые ранее вышли из Либерально-демократической партии.

Напомним, мэр Кишинева Дорин Киртоакэ задержан в четверг офицерами Национального антикоррупционного центра.