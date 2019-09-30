Через АЧС: поголів'я свиней в Польщі скоротилося на мільйон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У 2019 року в Польщі було зафіксовано 46 спалахів африканської чуми свиней. Через захворювання поголів’я свиней в країні впало на 1 млн голів. Про це повідомляє МЕО “Зелений фронт”, передає УНН.
“За попередніми даними, зібраним і обробленим Головним управлінням статистики (ГУС), поголів’я свиней в Польщі в червні 2019 року налічувало 10 780,5 тисяч голів, що в порівнянні з червнем минулого року означає зниження на 8,9%”, — говориться в повідомленні.
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Уточнюється, що зниження поголів’я відбулося в усіх виробничо-споживчих групах свиней.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні в минулому році було зафіксовано 145 спалахів АЧС. При цьому, згідно з даними Національної академії аграрних наук, вірус вражає українські фермерські господарства вже протягом останніх 6 років.
Незважаючи на це, Держпрограми з боротьби з АЧС в нашій країні до цих пір немає.
Також нагадаємо, що Україна нарощує обсяги імпорту свинини, і переважно, з Польщі.