Из-за АЧС: поголовье свиней в Польше сократилось на миллион
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В 2019 году в Польше было зафиксировано 46 вспышек африканской чумы свиней. Из-за заболевания поголовье свиней в стране упало на 1 млн голов. Об этом сообщает МЭО “Зеленый фронт”, передает УНН.
“По предварительным данным, собранным и обработанным Главным управлением статистики (ГУС), поголовье свиней в Польше в июне 2019 году насчитывало 10 780,5 тысяч голов, что в сравнении с июнем прошлого года означает снижение на 8,9%”, — говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша — лидер среди стран Европы по количеству случаев АЧС
Уточняется, что снижение поголовья произошло во всех производственно-потребительских группах свиней.
Напомним, как писал УНН, в Украине в прошлом году было зафиксировано 145 вспышек АЧС. При этом, согласно данным Национальной академии аграрных наук, вирус поражает украинские фермерские хозяйства уже на протяжении последних 6 лет.
Несмотря на это, Госпрограммы по борьбе с АЧС в нашей стране до сих пор нет.
Также напомним, что Украина наращивает объемы импорта свинины, и преимущественно, из Польши.