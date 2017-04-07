Через АЧС на столичних ринках заборонили продавати свинину з одного з районів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Київській міськдержадміністрації (КМДА) заборонила торгівлю на ярмарках і ринках Києва м'ясом свинини і свинячими м'ясними продуктами із населених пунктів Васильківського району Київщини. Відповідне рішення було прийнято 31 березня 2017 року на засіданні Комісії, передає УНН.
Виконувати це рішення зобов'язали виробників харчових продуктів, керівників агропродовольчих ринків, КП "Поділ-Нерухомість", КП "Київський магазин", КП "Київське спадщина", Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА, а також Головне управління Держпродспоживслужби у місті Києві та райдержадміністрації.
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Причиною прийняття такого рішення стало виявлення вірусу африканської чуми свиней (АЧС) в селі Безп’ятне Васильківського району Києва.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, у ВРУ вважають, що відповідальність за допущення АЧС має бути посилена.
Так, за словами нардепа С.Тригубенка, для цього КМУ має внести на розгляд парламенту проект закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення заходів із біологічної безпеки та збереження тваринництва в Україні”.