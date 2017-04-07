Из-за АЧС на столичных рынках запретили продавать свинину с одного с районов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия при Киевской горгосадминистрации (КГГА) запретила торговлю на ярмарках и рынках Киева мясом свинины и свиными мясными продуктами из населенных пунктов Васильковского района Киевской области. Соответствующее решение было принято 31 марта 2017 на заседании Комиссии, передает УНН.
Выполнять это решение обязали производителей пищевых продуктов, руководителей агропродовольственных рынков, КП "Подол-Недвижимость", КП "Киевский магазин", КП "Киевское наследие", Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА, а также Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве и райгосадминистрации.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фермеры Киевской области до сих пор не получили более 1 млн грн компенсаций за изъятых свиней
Причиной принятия такого решения стало обнаружение вируса африканской чумы свиней (АЧС) в селе Беспятное Васильковского района Киева.
Напомним, как сообщал УНН, в ВРУ считают, что ответственность за допущение АЧС должна быть усилена.
Так, по словам нардепа С.Тригубенко, для этого КМУ должен внести на рассмотрение парламента проект закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения мер по биологической безопасности и сохранения животноводства в Украине".