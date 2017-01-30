Учені з'ясували, коли доба на Землі триватиме 25 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Доба на Землі може тривати 25 годин через 180 млн років. Про написала британський астрофізик Джилліан Скадер у Forbes, передає УНН.
За її словами, збільшення доби для людства залежить від швидкості обертань Землі, на що теж має вплив і Місяць, який щороку отримує все менше енергії від Землі і поступово віддаляється. А тим часом обертання планети уповільнюється через вплив супутника. Однак ці зміни майже не помітні для людства.
Однак лише за останні 100 років планета сповільнилася на 0,0014 секунди.
Завдяки цій інформації можна вирахувати, що для доби, у якій буде 25 годин, потрібно почекати ще 180 млн років.