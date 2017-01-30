Ученые выяснили, когда сутки на Земле будут длиться 25 часов

По ее словам, увеличение суток для человечества зависит от скорости вращений Земли, на что тоже влияет и Луна, которая ежегодно получает все меньше энергии от Земли и постепенно отдаляется. А тем временем вращение планеты замедляется из-за влияния спутника. Однако эти изменения почти не заметны для человечества.

Однако только за последние 100 лет планета замедлилась на 0,0014 секунды.

Благодаря этой информации можно вычислить, что для суток, в которых будет 25 часов, нужно подождать еще 180 млн лет.