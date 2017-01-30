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Ученые выяснили, когда сутки на Земле будут длиться 25 часов

Ученые выяснили, когда сутки на Земле будут длиться 25 часов

Киев • УНН

 • 15540 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Сутки на Земле могут длиться 25 часов через 180 млн лет. Об написала британский астрофизик Джиллиан Скадер в Forbes, передает УНН.

По ее словам, увеличение суток для человечества зависит от скорости вращений Земли, на что тоже влияет и Луна, которая ежегодно получает все меньше энергии от Земли и постепенно отдаляется. А тем временем вращение планеты замедляется из-за влияния спутника. Однако эти изменения почти не заметны для человечества.

Однако только за последние 100 лет планета замедлилась на 0,0014 секунды.

Благодаря этой информации можно вычислить, что для суток, в которых будет 25 часов, нужно подождать еще 180 млн лет.

Украинские Национальные Новости

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