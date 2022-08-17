ЧЄ-2022: українка Софія Лискун виграла "срібло" у стрибках з вишки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На Чемпіонаті Європи-2022 українська спортсменка Софія Лискун виграла "срібло" у стрибках з вишки. Про це в Telegram повідомило Міністерство молоді і спорту, інформує УНН.
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"Софія Лискун – віцечемпіонка Європи у стрибках з вишки! До останнього, п'ятого стрибка Софія трималася у лідерах змагань, але у підсумку лише 3.80 балами поступилася представниці Великої Британії Андреа Спендоліні", – ідеться у повідомленні.
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Це друга медаль для Лискун, третя для українських стрибунів у воду і загалом 12-та для збірної України на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту. Змагання відбуваються у Римі і триватимуть до 21 серпня.
Напередодні Софія Лискун стала срібною призеркою у синхронних стрибках змішаних пар з вишки. "Срібло" вона виграла у дуеті з Олексієм Середою.
Нагадаємо
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Плавець подолав дистанцію у 1500 метрів за 14:36.10. Цей час став новим рекордом України.