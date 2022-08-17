ЧЕ-2022: украинка София Лискун выиграла "серебро" в прыжках с вышки

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"София Лискун – вице-чемпионка Европы в прыжках с вышки! До последнего, пятого скачка София держалась в лидерах соревнований, но в итоге лишь 3.80 баллами уступила представительнице Великобритании Андреа Спендолини", – говорится в сообщении.

Детали

Это вторая медаль для Лискун, третья для украинских прыгунов в воду и 12-я для сборной Украины на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта. Соревнования проходят в Риме и продлятся до 21 августа.

Накануне София Лискун стала серебряным призером в синхронных прыжках смешанных пар с вышки. "Серебро" она выиграла в дуэте с Алексеем Середой.

Напомним

Украинец Михаил Романчук с национальным рекордом завоевал золотую медаль на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта.

Пловец преодолел дистанцию ​​в 1500 метров за 14:36.10. Это время стало новым рекордом Украины.