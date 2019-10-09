Чемпіонат світу з регбі-2019: збірна Шотландії завдала рекордної поразки Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Збірна Росії з регбі поступилася команді Шотландії з рахунком 0:61 в матчі групового етапу. Зустріч відбулася в Сідзуоці, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
У складі шотландської команди 26 очок набрав Адам Хастінгс (дві спроби і вісім реалізацій), 15 очок набрав Джордж Хорн (три спроби), по п’ять — Джордж Тернер, Джон Барклай, Стюарт Макіналлі і Томмі Сеймур (по одній спробі). Російська збірна зазнала четвертої поразки поспіль і завершила боротьбу на турнірі. У першому матчі росіяни поступилися японцям (10:30), у другому — команді Самоа (9:34), в третьому — збірної Ірландії (0:35). Збірна Росії посіла останнє, п’яте місце в групі А, не набравши очок. За чотири гри росіяни змогли занести одну спробу, автором якої в матчі японцями став Кирило Голосніцкій.
Збірна Шотландії отримала п’ять очок за матч з росіянами (чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби) і займає третю сходинку в турнірній таблиці групи, набравши 10 очок після трьох матчів. Очолює групу А збірна Японії (14 очок, 3 матчі), на другому місці йде збірна Ірландії (11 очок, 3 матчі), на четвертому — збірна Самоа (5 очок, 3 матчі).