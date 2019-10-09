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Чемпионат мира по регби-2019: сборная Шотландии нанесла рекордной поражения России

Киев • УНН

 • 14010 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Сборная России по регби уступила команде Шотландии со счетом 0:61 в матче группового этапа. Встреча состоялась в Сидзуоке, пишет УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпионат мира по регби-2019: сборная Шотландии нанесла рекордной поражения России

В составе шотландской команды 26 очков набрал Адам Хастингс (две попытки и восемь реализаций), 15 очков набрал Джордж Хорн (три попытки), по пять — Джордж Тёрнер, Джон Барклай, Стюарт Макиналли и Томми Сеймур (по одной попытке). Российская сборная потерпела четвертое поражение подряд и завершила борьбу на турнире. В первом матче россияне уступили японцам (10:30), во втором — команде Самоа (9:34), в третьем — сборной Ирландии (0:35). Сборная России заняла последнее, пятое место в группе А, не набрав очков. За четыре игры россияне смогли занести одну попытку, автором которой в матче японцами стал Кирилл Голосницкий. Во встрече с командой Самоа россияне впервые в истории Кубков мира завершили первый тайм, ведя в счете.

Сборная Шотландии получила пять очков за матч с россиянами (четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки) и занимает третью строчку в турнирной таблице группы, набрав 10 очков после трех матчей. Возглавляет группу А сборная Японии (14 очков, 3 матча), на втором месте идет сборная Ирландии (11 очков, 3 матча), на четвертом — сборная Самоа (5 очков, 3 матча).

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