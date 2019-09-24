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Чемпіонат світу з регбі-2019: збірна Росії програла команді Самоа

Київ • УНН

 • 15551 перегляди

КИЇВ. 24 вересня. УНН. Збірна Росії з регбі зазнала другої поразки на Чемпіонаті світу, поступившись команді Самоа в матчі групового етапу турніру. Зустріч відбулася в Кумагаї, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 34:9 на користь самоанців. Після першого тайму росіяни вели з рахунком 6:5. Всі дев’ять очок збірної Росії приніс Юрій Кушнарьов, який забив два штрафні удари і один дроп-гол. У самоанській команді по 10 очок на рахунку Еда Фідоу і Алапаті Леіуа (по дві спроби), по п’ять набрали Рей Лі-Ло і Афаесетіті Амоса (по одній спробі), чотири очки набрав Тусі Пісі (дві реалізації).

Збірна Самоа набрала п’ять очок (4 очки за перемогу і 1 бонусне очко за чотири і більше спроби) і обійшла команди Японії та Ірландії в турнірній таблиці групи А. Команди Росії та Шотландії набраних очок не мають. Російська збірна зазнала другої поразки поспіль на турнірі, в першому матчі росіяни поступилися японцям (10:30). Всі команди крім російської збірної провели по одному матчу, в наступній грі 3 жовтня росіяни зустрінуться з командою Ірландії.

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