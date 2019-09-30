Чемпіонат світу з регбі-2019: шотландські регбісти перемогли самоанців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Збірна Шотландії з регбі виграла у команди Самоа з рахунком 34:0 в матчі групового етапу. Зустріч пройшла в японському Кобе, передає УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Шотландські регбісти зробили дві спроби, дві реалізації, забили один штрафний, один дроп-гол і заробили дві штрафних спроби. Червону картку за дві жовті отримав гравець команди Самоа Ед Фідо. Ця перемога стала першою “сухою” на цьогорічному Чемпіонаті світу.
Збірні Шотландії та Самоа виступають в групі А разом з російською, ірландською та японською командами. Збірна Самоа обіграла команду Росії (34:9) в своєму першому матчі на турнірі, шотландці раніше поступилися ірландцям (3:27). У наступному матчі групи зустрінуться збірні Ірландії та Росії, гра пройде 3 жовтня в Кобе. Росіяни 20 вересня програли команді Японії (10:30) в матчі відкриття турніру.
Збірна Шотландії набрала чотири очки за перемогу і одне очко за чотири і більше спроби в матчі. Команда Самоа очок не набрала. У турнірній таблиці після двох матчів лідирує збірна Японії (9 очок), на другому місці йде збірна Ірландії (6), на третьому — шотландці (5), на четвертому — самоанці (5). Росіяни замикають турнірну таблицю (0).