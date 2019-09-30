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Чемпионат мира по регби-2019: шотландские регбисты победили самоанцев

Киев • УНН

 • 21109 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сборная Шотландии по регби выиграла у команды Самоа со счетом 34:0 в матче группового этапа. Встреча прошла в японском Кобе, передает УНН со ссылкой на официальный сайт турнира.

Чемпионат мира по регби-2019: шотландские регбисты победили самоанцев

Шотландские регбисты совершили две попытки, две реализации, забили один штрафной, один дроп-гол и заработали две штрафных попытки. Красную карточку за две желтые получил игрок команды Самоа Эд Фидоу. Эта победа стала первой “сухой” на нынешнем Кубке мира.

Сборные Шотландии и Самоа выступают в группе А вместе с российской, ирландской и японской командами. Сборная Самоа обыграла команду России (34:9) в своем первом матче на турнире, шотландцы ранее уступили ирландцам (3:27). В следующем матче группы встретятся сборные Ирландии и России, игра пройдет 3 октября в Кобе. Россияне 20 сентября проиграли команде Японии (10:30) в матче открытия турнира.

Сборная Шотландии набрала четыре очка за победу и одно очко за четыре и более попытки в матче. Команда Самоа очков не набрала. В турнирной таблице после двух матчей лидирует сборная Японии (9 очков), на втором месте идет сборная Ирландии (6), на третьем — шотландцы (5), на четвертом — самоанцы (5). Россияне замыкают турнирную таблицу (0).

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