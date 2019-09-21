Чемпіонат світу з регбі-2019: чинний чемпіон світу Нова Зеландія обіграла ПАР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Чоловіча збірна Нової Зеландії з регбі здобула перемогу над командою ПАР з рахунком 23:13 в матчі групового етапу Чемпіонату світу. Зустріч пройшла в Йокогамі. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
Перед матчем новозеландські регбісти ефектно виконали хаку.
У першому таймі остров’яни створили собі хороший доробок, африканці набрали більше очок у другій половині зустрічі, але обіграти суперника не змогли.
Збірні Нової Зеландії і ПАР виступають в групі В разом з командами Італії, Канади та Намібії. Збірна Нової Зеландії набрала 4 очки за перемогу, команда ПАР не набрала очок. Наступний матч в групі пройде в неділю, зустрінуться збірні Італії та Намібії.
Збірна Нової Зеландії є найбільш титулованою командою чоловічих світових першостей, в її активі три перемоги (1987, 2011, 2015).