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Чемпіонат світу з регбі-2019: чинний чемпіон світу Нова Зеландія обіграла ПАР

Київ • УНН

 • 26274 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Чоловіча збірна Нової Зеландії з регбі здобула перемогу над командою ПАР з рахунком 23:13 в матчі групового етапу Чемпіонату світу. Зустріч пройшла в Йокогамі. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.

Перед матчем новозеландські регбісти ефектно виконали хаку.

У першому таймі остров’яни створили собі хороший доробок, африканці набрали більше очок у другій половині зустрічі, але обіграти суперника не змогли.

Збірні Нової Зеландії і ПАР виступають в групі В разом з командами Італії, Канади та Намібії. Збірна Нової Зеландії набрала 4 очки за перемогу, команда ПАР не набрала очок. Наступний матч в групі пройде в неділю, зустрінуться збірні Італії та Намібії.

Збірна Нової Зеландії є найбільш титулованою командою чоловічих світових першостей, в її активі три перемоги (1987, 2011, 2015).

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