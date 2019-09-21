Чемпионат мира по регби-2019: действующий чемпион мира Новая Зеландия обыграла ЮАР

Перед матчем новозеландские регбисты эффектно исполнили хаку.

В первом тайме островитяне создали себе хороший задел, африканцы набрали больше очков во второй половине встречи, но обыграть соперника не смогли.

Сборные Новой Зеландии и ЮАР выступают в группе В вместе с командами Италии, Канады и Намибии. Сборная Новой Зеландии набрала 4 очка за победу, команда ЮАР не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в воскресенье, встретятся сборные Италии и Намибии.

Сборная Новой Зеландии является самой титулованной командой мужских мировых первенств, в ее активе три победы (1987, 2011, 2015).