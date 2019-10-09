Чемпіонат світу з регбі-2019: аргентинські регбісти перемогли команду США
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Збірна Аргентини з регбі здобула перемогу над командою США з рахунком 47:17 в матчі групового етапу. Зустріч пройшла в Кумагаї, пише УНН з посиланням на офіційний сайт турніру.
На рахунку аргентинських регбістів сім спроб і шість реалізацій. Американці відзначилися трьома спробами і однієї реалізацією. Збірна Аргентини набрала чотири очки за перемогу і одне бонусне очко за чотири і більше спроби в матчі. Команда США очок не набрала.
Збірні Аргентини і США виступають в групі С. Аргентинці завершили виступ на турнірі і посіли третє місце в турнірній таблиці, набравши за підсумками чотирьох матчів 11 очок. Перше місце займає збірна Англії (15 очок), друге — Франції (13), обидві команди раніше достроково гарантували собі вихід в плей-офф. На четвертому рядку розташовуються регбісти з Тонга (1), останнє місце займає команда США, яка не зуміла набрати жодного очка в трьох зустрічах.
Наступний матч групи відбудеться 12 жовтня між командами Англії і Франції. Днем пізніше відбудеться остання гра групи C, в якій зустрінуться регбісти з США і Тонга.