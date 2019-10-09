Чемпионат мира по регби-2019: аргентинские регбисты победили команду США

На счету аргентинских регбистов семь попыток и шесть реализаций. Американцы отметились тремя попытками и одной реализацией. Сборная Аргентины набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда США очков не набрала.

Сборные Аргентины и США выступают в группе С. Аргентинцы завершили выступление на турнире и заняли третье место в турнирной таблице, набрав по итогам четырех матчей 11 очков. Первое место занимает сборная Англии (15 очков), второе — Франции (13), обе команды ранее досрочно гарантировали себе выход в плей-офф. На четвертой строчке располагаются регбисты из Тонга (1), последнее место занимает команда США, не сумевшая набрать ни одного очка в трех встречах.

Следующий матч группы пройдет 12 октября между командами Англии и Франции. Днем позже состоится последняя игра группы C, в которой встретятся регбисты из США и Тонга.