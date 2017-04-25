Чемпіонат Світу з хокею в Україні набирає обертів

Так Австрія, Угорщина, Польща та Казахстан, мають однакову кількість очок – 3. На найвищому щаблі у списку першості знаходиться Південна Корея у якої зараз 6 очок. Українська збірна з двома поразками займає 6 місце.

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Варто нагадати, що 24 квітня у протистоянні Угорщини та Австрії свою першу перемогу на турнірі здобула команда австрійців. Перший період закінчився з рахунком 1:1. Другий період поєдинку залишився без закинутих шайб. В заключному періоді, на 45 хвилині гри, ситуація все ж таки змінилась, гравець збірної Австрії вивів свою збірну вперед. Вирішальну крапку у поєдинку на 48-й хвилині поставив Хайнріх – 1:3 на користь Австрії.

Нагадаємо, свою третю гру на Чемпіонат Світу з хокею у дивізіоні 1А в Києві збірна України зіграє 25 квітня проти команди Австрії. Гра відбудеться о 20:30 у столичному Палаці Спорту.