Чемпіонат Світу з хокею в Україні набирає обертів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Чемпіонат Світу з хокею у першому Дивізіоні групи А в Україні набирає обертів. За результатами третього дня боротьби за першість стає все більш запеклою, передає УНН посилаючись на прес-службу Чемпіонату світу з хокею серед чоловіків в Україні 2017.
Так Австрія, Угорщина, Польща та Казахстан, мають однакову кількість очок – 3. На найвищому щаблі у списку першості знаходиться Південна Корея у якої зараз 6 очок. Українська збірна з двома поразками займає 6 місце.
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Варто нагадати, що 24 квітня у протистоянні Угорщини та Австрії свою першу перемогу на турнірі здобула команда австрійців. Перший період закінчився з рахунком 1:1. Другий період поєдинку залишився без закинутих шайб. В заключному періоді, на 45 хвилині гри, ситуація все ж таки змінилась, гравець збірної Австрії вивів свою збірну вперед. Вирішальну крапку у поєдинку на 48-й хвилині поставив Хайнріх – 1:3 на користь Австрії.
Нагадаємо, свою третю гру на Чемпіонат Світу з хокею у дивізіоні 1А в Києві збірна України зіграє 25 квітня проти команди Австрії. Гра відбудеться о 20:30 у столичному Палаці Спорту.