Чемпионат Мира по хоккею в Украине набирает обороты

Так Австрия, Венгрия, Польша и Казахстан, имеют одинаковое количество очков - 3. На высшей ступени в списке первенства находится Южная Корея в которой сейчас 6 очков. Украинская сборнаяс двумя поражениями занимает 6 место.

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Стоит напомнить, что 24 апреля в противостоянии Венгрии и Австрии свою первую победу на турнире одержала команда австрийцев. Первый период закончился со счетом 1:1. Второй период поединка остался без заброшенных шайб. В заключительном периоде, на 45 минуте игры, ситуация все же изменилась, игрок сборной Австрии вывел свою сборную вперед. Решающую точку в поединке на 48-й минуте поставил Хайнрих - 1:3 в пользу Австрии.

Напомним, свою третью игру на Чемпионат Мира по хоккею в дивизионе 1А в Киеве сборная Украины сыграет 25 апреля против команды Австрии. Игра состоится в 20:30 в столичном Дворце Спорта.