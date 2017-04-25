Чемпионат Мира по хоккею в Украине набирает обороты

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 17096 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 77257 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139375 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110627 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112587 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109948 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102295 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106397 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103075 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149588 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Чемпионат Мира по хоккею в Украине набирает обороты

Чемпионат Мира по хоккею в Украине набирает обороты

Киев  •  УНН

 • 21004 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Чемпионат Мира по хоккею в первом дивизионе группы В Украине набирает обороты. По результатам третьего дня борьбы за первенство становится все более ожесточенной, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Чемпионата мира по хоккею среди мужчин в Украине 2017.

Так Австрия, Венгрия, Польша и Казахстан, имеют одинаковое количество очков - 3. На высшей ступени в списке первенства находится Южная Корея в которой сейчас 6 очков. Украинская сборнаяс двумя поражениями занимает 6 место.

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Стоит напомнить, что 24 апреля в противостоянии Венгрии и Австрии свою первую победу на турнире одержала команда австрийцев. Первый период закончился со счетом 1:1. Второй период поединка остался без заброшенных шайб. В заключительном периоде, на 45 минуте игры, ситуация все же изменилась, игрок сборной Австрии вывел свою сборную вперед. Решающую точку в поединке на 48-й минуте поставил Хайнрих - 1:3 в пользу Австрии.

Напомним, свою третью игру на Чемпионат Мира по хоккею в дивизионе 1А в Киеве сборная Украины сыграет 25 апреля против команды Австрии. Игра состоится в 20:30 в столичном Дворце Спорта.

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