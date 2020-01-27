Чемпіон України підписав першу в історії волейболістку з США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. 23-річна американська волейболістка Кез Браун поповнила ряди чинного чемпіона України жіночого ВК "Хімік", передає УНН з посиланням на сайт команди.
Сьогодні президент клубу Володимир Вакеряк представив американку команді, вручивши футболку з 11 номером.
Американка зі зростом 193 см посилить команду на позиції центральної блокуючої. Контракт укладений до кінця сезону.
“Дуже рада поповнити „Хімік“. Знаю, що це клуб з багатою історією. Хочу показати свої найкращі якості і допомогти команді виграти національні трофеї”, — зізналася Браун.
Примітно, що Браун стала четвертою волейболісткою з далекого зарубіжжя, яка поповнила ряди “Хіміка”. Раніше за южненську команду виступали: сербки Миру Джурич (2011) і Міна Томич (2013-2017), а також бельгійка Енджі Бланда (2012).
Також додамо, спортсменку визнавали кращою блокуючою німецької Бундесліги сезону-2018/19.