Чемпион Украины подписал первую в истории волейболистку из США
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. 23-летняя американская волейболистка Кез Браун пополнила ряды действующего чемпиона Украины женского ВК "Химик", передает УНН со ссылкой на сайт команды.
Сегодня президент клуба Владимир Вакеряк представил американку команде, вручив футболку с 11 номером.
Американка ростом 193 см усилит команду на позиции центрального блокирующего. Контракт заключен до конца сезона.
“Очень рада пополнить „Химик“. Знаю, что это клуб с богатой историей. Хочу показать свои лучшие качества и помочь команде выиграть национальные трофеи”, — призналась Браун.
Примечательно, что Браун стала четвертой волейболистки из дальнего зарубежья, которая пополнила ряды “Химика”. Раньше за Южненскую команду выступали: сербки Мира Джурич (2011) и Мина Томич (2013-2017), а также бельгийка Энджи Бланда (2012).
Также добавим, спортсменку признавали лучшей блокирующей немецкой Бундеслиги сезона-2018/19.