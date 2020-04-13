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Чемпіон світу з футболу помер у 78-річному віці

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Колишній воротар ФК "Челсі" та національної збірної Англії Пітер Бонетті помер у 78-річному віці, повідомляє УНН з посиланням на сайт лондонського клубу.

Чемпіон світу з футболу помер у 78-річному віці

Про причини смерті англійця інформація відсутня.

“Наш колишній воротар помер в результаті тривалої хвороби. Всі в „Челсі“ приносять свої щирі і глибокі співчуття сім’ї та близьким Пітера”, — сказано у зверненні “Челсі”.

Зауважимо, що за свою професійну кар’єру в “Челсі” Бонетті провів 729 матчів. Тільки його капітан, Рон Харріс, має на своєму рахунку більше зустрічей за “синіх”. До січня 2014 роки за Бонетті зберігався рекорд за кількістю сухих матчів, проте його перевершив Петр Чех. Також Бонетті виграв “золото” чемпіонату світу з футболу 1966 року в складі англійської збірної.

Як повідомлялося раніше, інший чемпіон світу-1966 року захворів на коронавірус.

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