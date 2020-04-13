Чемпион мира по футболу умер в возрасте 78 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Бывший вратарь ФК "Челси" и сборной Англии Питер Бонетти умер в 78-летнем возрасте, сообщает УНН со ссылкой на сайт лондонского клуба.
О причинах смерти англичанина информация отсутствует.
“Наш бывший вратарь умер в результате продолжительной болезни. Все в „Челси“ приносят свои искренние и глубокие соболезнования семье и близким Питера”, — говорится в обращении “Челси”.
Заметим, что за свою профессиональную карьеру в “Челси” Бонетти провел 729 матчей. Только его капитан Рон Харрис, имеет на своем счету больше встреч за “синих”. До января 2014 года за Бонетти сохранялся рекорд по количеству сухих матчей, однако его превзошел Петр Чех. Также Бонетти выиграл “золото” чемпионата мира по футболу 1966 года в составе английской сборной.
Как сообщалось ранее, другой чемпион мира-1966 заболел коронавирусом.