Чемпіон світу з футболу помер через COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На 77-му році помер легендарний виконавець ФК "Лідс" і збірної Англії Норман Хантер, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.
"Норман потрапив до лікарні минулого тижня після позитивного тесту на коронавірус, але, незважаючи на відчайдушні зусилля медиків з Національної служби охорони здоров'я, він програв цю битву", – сказано в заяві "Лідсу".
Примітно, що за "Лідс" 76-річний захисник виступав з 1962 по 1976 роки та виграв з ними Кубок Англії, Кубок Ліги, Суперкубок Англії. У складі збірної Англії він виграв чемпіонат світу 1966 року.
Нагадаємо, що команда з НХЛ оголосила про одужання усіх гравців.