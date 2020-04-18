Чемпион мира по футболу умер через COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. На 77-м году умер легендарный исполнитель ФК "Лидс" и сборной Англии Норман Хантер, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.
"Норман попал в больницу на прошлой неделе после положительного теста на коронавирус, но, несмотря на отчаянные усилия медиков из Национальной службы здравоохранения, он проиграл эту битву", - говорится в заявлении "Лидса".
Примечательно, что за "Лидс" 76-летний защитник выступал с 1962 по 1976 годы и выиграл с ними Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии. В составе сборной Англии он выиграл чемпионат мира 1966 года.
Напомним, что команда из НХЛ объявила о выздоровлении всех игроков.