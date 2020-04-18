Чемпион мира по футболу умер через COVID-19

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 17343 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 67085 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 97818 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126098 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127279 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 169466 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121130 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103053 просмотра

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. На 77-м году умер легендарный исполнитель ФК "Лидс" и сборной Англии Норман Хантер, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.

"Норман попал в больницу на прошлой неделе после положительного теста на коронавирус, но, несмотря на отчаянные усилия медиков из Национальной службы здравоохранения, он проиграл эту битву", - говорится в заявлении "Лидса".

Примечательно, что за "Лидс" 76-летний защитник выступал с 1962 по 1976 годы и выиграл с ними Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии. В составе сборной Англии он выиграл чемпионат мира 1966 года.

Напомним, что команда из НХЛ объявила о выздоровлении всех игроков.

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